Канадский защитник «Северстали» Калдис рассказал о самой дорогой покупке в России

Защитник «Северстали» Иоаннис Калдис рассказал, на какую покупку в России потратил больше всего денег. Канадец выступает за череповецкую команду с 2024 года.

«Я не покупал что-то такое дорогое в России. Наверное, больше всего потратил на пару кроссовок. И то ценник был завышен. В Америке я бы отдал меньше за найки. Я заплатил около 50 тыс. рублей. Мне они очень понравились, поэтому пришлось потратиться в прошлом сезоне. Но зато я доволен», — приводит слова Калдиса Legalbet.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 29 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+19».