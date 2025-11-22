Главный тренер «Локомотива» Хартли: в первом периоде мы выкопали себе глубокую яму

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от хабаровского «Амура» (4:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— «Амур» с победой. Мы выкопали себе глубокую яму в первом периоде. Нет связи между защитниками и нападающими при игре в своей зоне. Последние пару игр нанесли по 100 бросков в сторону ворот соперника, то есть проблема не в средней зоне и не в зоне атаки. У себя в зоне нельзя допускать столько ошибок и давать сопернику столько шансов. Мы совсем не помогаем нашим вратарям.
— В чём причина отсутствия связи между нападающими и защитниками и большого количества пропущенных шайб?
— Да, пропустили много голов последнее время. До этого здорово играли дома, смотрели на эту домашнюю серию с надеждой набрать максимум очков. В турнирной таблице всё плотно. Естественно, ищем ответ, почему так происходит. Уверен, что мы всё исправим, у нас опытная команда, с большим количеством ветеранов. Все хотят выигрывать, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».
