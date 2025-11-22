Скидки
Главный тренер «Локомотива» Хартли: в первом периоде мы выкопали себе глубокую яму

Главный тренер «Локомотива» Хартли: в первом периоде мы выкопали себе глубокую яму
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от хабаровского «Амура» (4:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 01:15 (5x5)     0:2 Дыбленко (Филатьев, Слепец) – 05:03 (5x5)     1:2 Берёзкин (Рафиков, Красковский) – 05:37 (5x5)     1:3 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 15:37 (5x5)     2:3 А. Радулов (Рафиков, Полунин) – 20:16 (5x4)     2:4 Бродхёрст (Гальченюк, Ли) – 23:15 (5x5)     2:5 Петьков (Акмальдинов) – 37:40 (5x5)     3:5 Береглазов (А. Радулов, Фрейз) – 44:12 (5x5)     4:5 Сурин (Рафиков, Никулин) – 46:01 (5x4)     4:6 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 46:15 (5x5)    

— «Амур» с победой. Мы выкопали себе глубокую яму в первом периоде. Нет связи между защитниками и нападающими при игре в своей зоне. Последние пару игр нанесли по 100 бросков в сторону ворот соперника, то есть проблема не в средней зоне и не в зоне атаки. У себя в зоне нельзя допускать столько ошибок и давать сопернику столько шансов. Мы совсем не помогаем нашим вратарям.

— В чём причина отсутствия связи между нападающими и защитниками и большого количества пропущенных шайб?
— Да, пропустили много голов последнее время. До этого здорово играли дома, смотрели на эту домашнюю серию с надеждой набрать максимум очков. В турнирной таблице всё плотно. Естественно, ищем ответ, почему так происходит. Уверен, что мы всё исправим, у нас опытная команда, с большим количеством ветеранов. Все хотят выигрывать, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

