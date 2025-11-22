И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал победу над «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о победе над «Локомотивом» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Безусловно, мы рады, что выиграли, забили много голов. Если окунуться в игру, то она была очень тяжёлая, преимущество было у «Локомотива». Сознательно сыграли на контратаках, у нас это получилось, удалось хорошо реализовать свои моменты, от этого строили свою игру.

— В третьем периоде брали тайм-аут, выглядели очень грозно, что говорили?

— Я был недоволен. Очень плохо вышли на третий период, были не готовы к борьбе, вышли доигрывать. Хорошо, что ребята услышали меня и игра поменялась.

— Откуда брали эмоции на сегодняшний матч, после тяжёлой игры с «Трактором»?

— От побед. Когда выигрываешь, эмоции всегда положительные. Чем чаще выигрываешь, тем эмоций больше.

— Каков потенциал «Амура»?

— Потенциал хороший. У нас очень хороший коллектив, ребята получают удовольствие от хоккея. Надо убирать ненужные детали, например, то, как мы вышли на третий период. У нас пока не получается сыграть целостно все игры — это одна из тех проблем, над которыми мы сейчас будем работать, — приводит слова Андриевского сайт «Локомотива».