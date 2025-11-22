Скидки
И. о. главного тренера «Амура» прокомментировал победу над «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о победе над «Локомотивом» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 01:15 (5x5)     0:2 Дыбленко (Филатьев, Слепец) – 05:03 (5x5)     1:2 Берёзкин (Рафиков, Красковский) – 05:37 (5x5)     1:3 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 15:37 (5x5)     2:3 А. Радулов (Рафиков, Полунин) – 20:16 (5x4)     2:4 Бродхёрст (Гальченюк, Ли) – 23:15 (5x5)     2:5 Петьков (Акмальдинов) – 37:40 (5x5)     3:5 Береглазов (А. Радулов, Фрейз) – 44:12 (5x5)     4:5 Сурин (Рафиков, Никулин) – 46:01 (5x4)     4:6 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 46:15 (5x5)    

— Безусловно, мы рады, что выиграли, забили много голов. Если окунуться в игру, то она была очень тяжёлая, преимущество было у «Локомотива». Сознательно сыграли на контратаках, у нас это получилось, удалось хорошо реализовать свои моменты, от этого строили свою игру.

— В третьем периоде брали тайм-аут, выглядели очень грозно, что говорили?
— Я был недоволен. Очень плохо вышли на третий период, были не готовы к борьбе, вышли доигрывать. Хорошо, что ребята услышали меня и игра поменялась.

— Откуда брали эмоции на сегодняшний матч, после тяжёлой игры с «Трактором»?
— От побед. Когда выигрываешь, эмоции всегда положительные. Чем чаще выигрываешь, тем эмоций больше.

— Каков потенциал «Амура»?
— Потенциал хороший. У нас очень хороший коллектив, ребята получают удовольствие от хоккея. Надо убирать ненужные детали, например, то, как мы вышли на третий период. У нас пока не получается сыграть целостно все игры — это одна из тех проблем, над которыми мы сейчас будем работать, — приводит слова Андриевского сайт «Локомотива».

