Форвард Дмитрий Кагарлицкий высказался о своём переходе в «Сочи»

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал подписание контракта с южным клубом.

— Рад здесь оказаться. Классная погода, прилетели с женой вчера, и сразу приятно выходить из аэропорта, тепло, уютно. Всё в кайф. Классный дворец, город замечательный. Многих ребят знаю, играл с ними, когда был в других командах.

— Вы давно не выходили на лёд в официальных матчах. Как оцениваете свою форму?

— Тренировался всё лето. Ходил в зал каждый день. Ещё позавчера был на льду. Конечно, может быть не так просто вначале из-за игрового ритма. Но в целом я чувствую себя отлично, в том числе и в плане здоровья. Войду в ритм, никаких проблем нет. Ребята играют с августа, но для меня это не станет проблемой.

— Говорили с руководством и тренерским штабом о своей роли в команде?

— Первый раз покатался только. Всё будет зависеть от меня, надо войти в игру и найти свой ритм. Надеюсь, буду в большинстве помогать команде. Главная задача – выйти в плей-офф. Будем делать всё, чтобы туда попасть, — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Сочи».