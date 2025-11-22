Скидки
Главный тренер «Сочи» Михайлов прокомментировал поражение от «Сибири»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и оценил дебют форварда Дмитрия Кагарлицкого.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дедунов (Швырёв, Волков) – 06:37 (5x5)     1:1 Ахияров – 23:57 (5x5)     1:2 Чехович (Ткачёв) – 31:01 (5x5)    

– Неплохое начало было. Дальше «привезли» необязательные голы. Затем вратарь соперника переиграл наше нападение.

– «Сочи» весь матч доминировал, а в итоге результат отрицательный. Почему так произошло?
– Вратарь соперника хорошо сыграл. 36 бросков и один гол – это маловато. Мастерство и разницу определяют финальный бросок, передачи на завершение. Над этим будем работать.

– Как вам дебют Дмитрия Кагарлицкого?
– Он мастер, грамотный и умный игрок. Умеет себя готовить. Понятно, что не было практики. Но у него есть мастерство, он может сделать разницу. Убеждён, что дальше будет лучше.

– Как появилась идея пригласить Дмитрия в «Сочи» и как видите его роль?
– Мы рассчитываем на каждого игрока в составе. Есть вопрос с реализацией наших моментов, поэтому мы ищем варианты, чтобы добавить мастерства команде.

– Насколько не хватило Тянулина и Эллиса?
– В ближайшие игры ребята будут в полном порядке. Мы на них рассчитываем. Их отсутствие? Результат на табло. Значит, где-то чего-то не хватило, — приводит слова Михайлова пресс-служба «Сочи».

