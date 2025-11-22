Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Сибири» Люзенков оценил победу над «Сочи»

И. о. главного тренера «Сибири» Люзенков оценил победу над «Сочи»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дедунов (Швырёв, Волков) – 06:37 (5x5)     1:1 Ахияров – 23:57 (5x5)     1:2 Чехович (Ткачёв) – 31:01 (5x5)    

«Провели игру с «Динамо», очень много отдали сил и эмоций, понимали, что будем не в лучшем физическом состоянии. Соперник очень быстрый, мобильный, мы это всё учитывали. После первого периода внесли корректировки, во втором периоде вроде неплохо действовали. В третьем – не до красивой игры. Можно сказать, что практически отдали инициативу, но удерживали счёт. Но на большинство можно было что-то реализовать поинтереснее. Не до красивой игры, но очки нам нужны», — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала вторую победу подряд, обыграв «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android