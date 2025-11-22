И. о. главного тренера «Сибири» Люзенков оценил победу над «Сочи»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дедунов (Швырёв, Волков) – 06:37 (5x5) 1:1 Ахияров – 23:57 (5x5) 1:2 Чехович (Ткачёв) – 31:01 (5x5)
«Провели игру с «Динамо», очень много отдали сил и эмоций, понимали, что будем не в лучшем физическом состоянии. Соперник очень быстрый, мобильный, мы это всё учитывали. После первого периода внесли корректировки, во втором периоде вроде неплохо действовали. В третьем – не до красивой игры. Можно сказать, что практически отдали инициативу, но удерживали счёт. Но на большинство можно было что-то реализовать поинтереснее. Не до красивой игры, но очки нам нужны», — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».
