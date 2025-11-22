И. о. главного тренера «Сибири» Люзенков оценил победу над «Сочи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Провели игру с «Динамо», очень много отдали сил и эмоций, понимали, что будем не в лучшем физическом состоянии. Соперник очень быстрый, мобильный, мы это всё учитывали. После первого периода внесли корректировки, во втором периоде вроде неплохо действовали. В третьем – не до красивой игры. Можно сказать, что практически отдали инициативу, но удерживали счёт. Но на большинство можно было что-то реализовать поинтереснее. Не до красивой игры, но очки нам нужны», — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».