Форвард Кагарлицкий — о своём дебюте за «Сочи»: хотелось бы немного по-другому начать

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий оценил свой дебют за южный клуб в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (1:2).

— Проигрывать неприятно, но какие эмоции от того, что впервые за восемь месяцев вернулись на лёд, сыграли в официальном матче?

— В первом периоде было немного сложновато, но вкатился. Ребята помогли: где-то подстраховали, где-то подсказали, где-то помогли, поэтому спасибо им большое за это. А так, конечно, хотелось бы немного по-другому начать, считаю, что сами отдали свою игру сегодня, надо было выигрывать, но будем справляться в следующей игре.

— Первый период был очень хорош, что случилось во втором?

— Завтра, думаю, разберём. Ничего нам такого нового команда соперника не преподнесла. Мы сами проиграли, поэтому подумаем, проанализируем, пойдём дальше. Сейчас уже ничего, всё нормально будет.

— До игры говорили о том, что нужно войти в игровой ритм после первой игры. Что скажете, удалось со второго, в третьем нащупать этот ритм?

— Я думаю, что ближе, наверное, в третьем так уже больше ритм пошёл где-то. Всё равно, когда надо там с шайбочкой поиграть, подержать, в каких-то передачах почувствовать партнёров. Поэтому, наверное, во втором стало полегче, в третьем уже было нормально. Но, опять же, это всё ещё далековато от того, что хотелось бы, — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Сочи».