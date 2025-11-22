Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Кагарлицкий — о своём дебюте за «Сочи»: хотелось бы немного по-другому начать

Форвард Кагарлицкий — о своём дебюте за «Сочи»: хотелось бы немного по-другому начать
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий оценил свой дебют за южный клуб в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дедунов (Швырёв, Волков) – 06:37 (5x5)     1:1 Ахияров – 23:57 (5x5)     1:2 Чехович (Ткачёв) – 31:01 (5x5)    

— Проигрывать неприятно, но какие эмоции от того, что впервые за восемь месяцев вернулись на лёд, сыграли в официальном матче?
— В первом периоде было немного сложновато, но вкатился. Ребята помогли: где-то подстраховали, где-то подсказали, где-то помогли, поэтому спасибо им большое за это. А так, конечно, хотелось бы немного по-другому начать, считаю, что сами отдали свою игру сегодня, надо было выигрывать, но будем справляться в следующей игре.

— Первый период был очень хорош, что случилось во втором?
— Завтра, думаю, разберём. Ничего нам такого нового команда соперника не преподнесла. Мы сами проиграли, поэтому подумаем, проанализируем, пойдём дальше. Сейчас уже ничего, всё нормально будет.

— До игры говорили о том, что нужно войти в игровой ритм после первой игры. Что скажете, удалось со второго, в третьем нащупать этот ритм?
— Я думаю, что ближе, наверное, в третьем так уже больше ритм пошёл где-то. Всё равно, когда надо там с шайбочкой поиграть, подержать, в каких-то передачах почувствовать партнёров. Поэтому, наверное, во втором стало полегче, в третьем уже было нормально. Но, опять же, это всё ещё далековато от того, что хотелось бы, — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Сочи».

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» одержала вторую победу подряд, обыграв «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android