Квартальнов — о разгроме «Спартака»: было непросто, но ребята справились, молодчики

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился своими эмоциями после победы над «Спартаком» (6:0).

— Была хорошая игра с нашей стороны. Первый период был неплохой, обоюдно острый. Игра сегодня понравилась. Держали хорошую скорость. Понятно, было непросто. Ребята справились, молодчики.

— Сегодня отсутствовал Брэди Лайл. Какая причина?

— Заболел.

— Ксавье Уэлле давно уже находится на травме. Когда его ждать на льду?

— После международной паузы.

— В сегодняшнем матче Алекс Лимож оформил 3 (2+1) очка. Его форма, которую он показал сегодня, — это то, что вы хотите от него видеть или нужно еще прибавлять в чём-то?

— Совершенству нет предела. Конечно, ему стоит прибавлять. То, что он сыграл результативно, то что мы от него ждём, — это здорово. Но я не могу требовать от него каждую игру. Они вообще забивают всем звеном, хорошо играют. Но сегодня он взял на себя ответственность, сделал результат. Это здорово. Конечно, ждём от него этого.

— В этом сезоне это уже вторая игра против «Спартака». Первая закончилась 3:0, вторая 6:0. За счёт чего получается именно со «Спартаком» так играть?

— Та игра была первой [в сезоне], это было очень давно. Брать ту игру во внимание я бы не стал. Сегодня сложились многие факторы. Зак [Фукале] дал тот импульс, сыграл здорово, не дал шанса забить. Это радует, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».