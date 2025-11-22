Скидки
Квартальнов — о разгроме «Спартака»: было непросто, но ребята справились, молодчики

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился своими эмоциями после победы над «Спартаком» (6:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 0
Спартак
Москва
1:0 Кузнецов (Лимож, Смит) – 22:28 (5x4)     2:0 Шипачёв (Сотишвили, Хэмилтон) – 33:50 (5x5)     3:0 Лимож – 42:33 (5x5)     4:0 Сотишвили (Кузнецов) – 52:03 (5x5)     5:0 Лимож (Энас, Пинчук) – 54:56 (5x4)     6:0 Сотишвили – 59:35 (5x5)    

— Была хорошая игра с нашей стороны. Первый период был неплохой, обоюдно острый. Игра сегодня понравилась. Держали хорошую скорость. Понятно, было непросто. Ребята справились, молодчики.

— Сегодня отсутствовал Брэди Лайл. Какая причина?
— Заболел.

— Ксавье Уэлле давно уже находится на травме. Когда его ждать на льду?
— После международной паузы.

— В сегодняшнем матче Алекс Лимож оформил 3 (2+1) очка. Его форма, которую он показал сегодня, — это то, что вы хотите от него видеть или нужно еще прибавлять в чём-то?
— Совершенству нет предела. Конечно, ему стоит прибавлять. То, что он сыграл результативно, то что мы от него ждём, — это здорово. Но я не могу требовать от него каждую игру. Они вообще забивают всем звеном, хорошо играют. Но сегодня он взял на себя ответственность, сделал результат. Это здорово. Конечно, ждём от него этого.

— В этом сезоне это уже вторая игра против «Спартака». Первая закончилась 3:0, вторая 6:0. За счёт чего получается именно со «Спартаком» так играть?
— Та игра была первой [в сезоне], это было очень давно. Брать ту игру во внимание я бы не стал. Сегодня сложились многие факторы. Зак [Фукале] дал тот импульс, сыграл здорово, не дал шанса забить. Это радует, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

Видео
Минское «Динамо» разгромило «Спартак», забросив шесть безответных шайб
