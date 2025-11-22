«Всё хуже, чем мы думали». Игрок «Торонто» Мэттьюс пропустит 5-й матч подряд из-за травмы
Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в субботу тренировался на льду, но пропустит пятый матч подряд из-за травмы нижней части тела. Форвард не сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится в ночь на 23 ноября.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, Мэттьюс получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:5) после силового приёма от Никиты Задорова.
«Всё хуже, чем мы думали изначально. Честно говоря, у меня нет даже ориентировочных сроков его возвращения», – приводит слова главного тренера «Торонто» Крэйга Берюбе сайт НХЛ.
В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 17 матчей и набрал 14 (9+5) очков при полезности «+9».
