Нападающий «Авангарда» Потуральски: Омск напоминает мне родной Баффало

Комментарии

Американский нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился впечатлениями о жизни в Омске и рассказал, какой город в США он напоминает.

– Как вы обжились в Омске? Где живёте?
– Я живу в центре города в одном доме с Лажуа и Чеккони. Омск – достаточно небольшой город с хорошими людьми и замечательными хоккейными болельщиками. Большие города мне никогда не нравились. Я сам родом из Баффало, штат Нью-Йорк. И Омск чем-то напоминает мне мой родной город.

– Вы говорите, что Омск – небольшой город, но здесь вообще-то более миллиона человек живёт!
– Да, это правда. Но он всё равно кажется небольшим в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом. Мне здесь очень нравится, — приводит слова Потуральски AllHockey.

Комментарии
