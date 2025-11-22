Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 22 ноября 2025 года

Сегодня, 22 ноября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 22 ноября 2025 года:

«Металлург» Нк – «Нефтяник» — 6:5 Б;

ХК «Тамбов» – АКМ — 2:3 Б;

«Буран» – «Дизель» — 1:3;

«Сокол» – «Челны» — 4:3;

«Ростов» – «Рязань-ВДВ» — 3:4 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 43 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Югра» с 42 очками после 26 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (38 очков в 25 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.