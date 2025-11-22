Скидки
Результаты матчей МХЛ на 22 ноября 2025 года

Сегодня, 22 ноября, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 22 ноября 2025 года:

«Алмаз» – МХК «Спартак MAX» — 5:1;
МХК «Динамо-Карелия» – «Красная Армия» — 1:6;
«Локо» – «Крылья Советов» — 8:0;
«АКМ-Юниор» – «Сахалинские Акулы» — 2:6;
ХК «Капитан» – «Амурские Тигры» — 3:2;
Академия СКА – МХК «Спартак» — 1:3;
МХК «Атлант» – «Тайфун» — 5:2;
«АКМ Новомосковск» – «Тюменский Легион» — 4:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 43 очками после 24 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 39 очков после 26 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
