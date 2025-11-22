«Детройт» одолел «Коламбус» в овертайме, на счету Проворова передача

Сегодня, 22 ноября, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Детройта» отличились Лукас Рэймонд, Бен Шьяро и Мориц Зайдер. За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились Адам Фантилли, Майлз Вуд и Зак Веренски. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий хозяев Алекс Дебринкэт.

Российский защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов отметился результативной передачей, а нападающие «жакетов» Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко очков не набрали.