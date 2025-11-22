Скидки
Детройт Ред Уингз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 22 ноября 2025 года, счет 4:3 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Детройт» одолел «Коламбус» в овертайме, на счету Проворова передача
Сегодня, 22 ноября, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Веренски, Монахан) – 13:18 (pp)     1:1 Рэймонд – 20:36     1:2 Вуд (Матейчук, Сиверсон) – 20:54     1:3 Веренски (Проворов, Силлинджер) – 48:38     2:3 Шьяро (Кейн, Зайдер) – 50:23     3:3 Зайдер (Финни, Даниэльсон) – 53:25     4:3 Дебринкэт (Шьяро, Кейн) – 61:50    

В составе «Детройта» отличились Лукас Рэймонд, Бен Шьяро и Мориц Зайдер. За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились Адам Фантилли, Майлз Вуд и Зак Веренски. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий хозяев Алекс Дебринкэт.

Российский защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов отметился результативной передачей, а нападающие «жакетов» Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко очков не набрали.

