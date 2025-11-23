20 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис». У Бучневича — ассист

В ночь с 22 на 23 ноября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сент-Луис Блюз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

В составе победителей голами отличились Брэйден Шенн и Пиус Зутер. На счету российского нападающего Павла Бучневича голевая передача. Другой форвард Алексей Торопченко очков в матче не набрал. У хозяев единственную шайбу забросил Андерс Ли. Россиянин Максим Шабанов завершил встречу без набранных очков. У голкипера островитян Ильи Сорокина 20 сейвов.

«Айлендерс» продолжат домашнюю серию и сыграют с «Сиэтл Кракен» 24 ноября, а «Сент-Луис» продолжит выездную серию, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» 25 ноября.

