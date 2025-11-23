Скидки
Главная Хоккей Новости

«Хотел извиниться за позор». Жамнов — о поражении «Спартака» со счётом 0:6 от «Динамо» Мн

Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги гостевого матча с минским «Динамо» (0:6) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 0
Спартак
Москва
1:0 Кузнецов (Лимож, Смит) – 22:28 (5x4)     2:0 Шипачёв (Сотишвили, Хэмилтон) – 33:50 (5x5)     3:0 Лимож – 42:33 (5x5)     4:0 Сотишвили (Кузнецов) – 52:03 (5x5)     5:0 Лимож (Энас, Пинчук) – 54:56 (5x4)     6:0 Сотишвили – 59:35 (5x5)    

«Да тут особо говорить нечего, проиграли по всем статьям. Единственное — хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, которые сегодня приехали нас поддержать, за этот позор. Нам добавить больше нечего», — приводит слова Жамнова издание «Белорусский хоккей».

В следующем матче «Спартак» примет «Ак Барс» 25 ноября, а минское «Динамо» сыграет с нижегородским «Торпедо» на выезде 28 ноября. Команда из Беларуси занимает второе место в Западной конференции, имея в активе 41 очко. На счету красно-белых 31 очко и седьмая строчка на Западе.

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

