«Хотел извиниться за позор». Жамнов — о поражении «Спартака» со счётом 0:6 от «Динамо» Мн

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги гостевого матча с минским «Динамо» (0:6) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Да тут особо говорить нечего, проиграли по всем статьям. Единственное — хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, которые сегодня приехали нас поддержать, за этот позор. Нам добавить больше нечего», — приводит слова Жамнова издание «Белорусский хоккей».

В следующем матче «Спартак» примет «Ак Барс» 25 ноября, а минское «Динамо» сыграет с нижегородским «Торпедо» на выезде 28 ноября. Команда из Беларуси занимает второе место в Западной конференции, имея в активе 41 очко. На счету красно-белых 31 очко и седьмая строчка на Западе.

