Александр Овечкин вплотную приблизился к Стиву Айзерману по числу проведённых игр в НХЛ

Аудио-версия:
40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин проводит свой 1513-й матч в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сурдиф (Уилсон, Фехервари) – 01:06     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 02:53 (sh)     1:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 05:21 (pp)     1:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 11:36     1:4 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 18:19    

В истории североамериканской лиги Овечкин всё ещё занимает чистое 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на одну игру от Стива Айзермана (1514 матчей, 23-я строчка). На 22-й строчке рейтинга находится завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен — 1516 матчей.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779. Больше всех очков среди действующих хоккеистов имеет выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс (1517).

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

Главные рекорды Александра Овечкина:

