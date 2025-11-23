Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Овечкин вплотную приблизился к Стиву Айзерману по числу проведённых игр в НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Таким образом, Овечкин проводит свой 1513-й матч в НХЛ.

В истории североамериканской лиги Овечкин всё ещё занимает чистое 24-е место по количеству сыгранных матчей и теперь отстаёт на одну игру от Стива Айзермана (1514 матчей, 23-я строчка). На 22-й строчке рейтинга находится завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен — 1516 матчей.

Рекордсменом НХЛ по числу матчей в регулярных сезонах НХЛ является Патрик Марло — 1779. Больше всех очков среди действующих хоккеистов имеет выступающий за «Колорадо Эвеланш» защитник Брент Бёрнс (1517).

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 3:1 в пользу гостей.

Главные рекорды Александра Овечкина: