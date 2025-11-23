Кучеров реализовал один в ноль в матче с «Вашингтоном». У Никиты 1+2 в первом периоде

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в первом периоде гостевой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», которая проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На 19-й минуте игры российский форвард установил текущий счёт 4:1 в пользу «Лайтнинг», реализовав выход один в ноль.
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:1 в пользу гостей. Кучеров кроме заброшенной шайбы отличился двумя результативными передачами: на гол Оливера Бьёркстранда и вторую шайбу Брэндона Хагеля.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, у «молний» четыре гола после шести бросков за период.
