Кучеров реализовал один в ноль в матче с «Вашингтоном». У Никиты 1+2 в первом периоде
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в первом периоде гостевой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», которая проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. На 19-й минуте игры российский форвард установил текущий счёт 4:1 в пользу «Лайтнинг», реализовав выход один в ноль.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сурдиф (Уилсон, Фехервари) – 01:06     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 02:53 (sh)     1:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 05:21 (pp)     1:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 11:36     1:4 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 18:19    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:1 в пользу гостей. Кучеров кроме заброшенной шайбы отличился двумя результативными передачами: на гол Оливера Бьёркстранда и вторую шайбу Брэндона Хагеля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, у «молний» четыре гола после шести бросков за период.

