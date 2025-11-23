«Вашингтон» заменил вратаря после гола Кучерова. Томпсон пропустил 4 шайбы после 6 бросков

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата с ««Вашингтон Кэпиталз», заставив столичную команду сменить голкипера ещё до окончания первого периода.

Российский форвард отличился на 19-й минуте, установив текущий счёт 4:1, после его гола «Кэпиталз» произвели замену голкипера — вместо пропустившего четыре шайбы с шести бросков канадца Логана Томпсона на лёд вышел американский вратарь Чарли Линдгрен.

Напомним, встреча проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:1 в пользу гостей.

Материалы по теме Видео Кучеров реализовал один в ноль в матче с «Вашингтоном». У Никиты 1+2 за первый период

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: