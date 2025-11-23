Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» заменил вратаря после гола Кучерова. Томпсон пропустил 4 шайбы после 6 бросков

«Вашингтон» заменил вратаря после гола Кучерова. Томпсон пропустил 4 шайбы после 6 бросков
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата с ««Вашингтон Кэпиталз», заставив столичную команду сменить голкипера ещё до окончания первого периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сурдиф (Уилсон, Фехервари) – 01:06     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 02:53 (sh)     1:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 05:21 (pp)     1:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 11:36     1:4 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 18:19     2:4 Чикран – 25:26    

Российский форвард отличился на 19-й минуте, установив текущий счёт 4:1, после его гола «Кэпиталз» произвели замену голкипера — вместо пропустившего четыре шайбы с шести бросков канадца Логана Томпсона на лёд вышел американский вратарь Чарли Линдгрен.

Напомним, встреча проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). На момент написания новости завершился первый период. Счёт 4:1 в пользу гостей.

Материалы по теме
Видео
Кучеров реализовал один в ноль в матче с «Вашингтоном». У Никиты 1+2 за первый период

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android