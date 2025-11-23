Кучеров повторил достижение Макдэвида по числу периодов с тремя очками в НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в первом периоде гостевой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», которая проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сурдиф (Уилсон, Фехервари) – 01:06 1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 02:53 (sh) 1:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 05:21 (pp) 1:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 11:36 1:4 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 18:19 2:4 Чикран – 25:26
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров записал на свой счёт 28-й трёхочковый период в карьере и сравнялся с Коннором Макдэвидом по данному показателю среди всех действующих полевых игроков.
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 4:2 в пользу гостей. В текущем сезоне в активе Кучерова 22 (10+12) очка в 19 матчах НХЛ.
