Кучеров повторил достижение Макдэвида по числу периодов с тремя очками в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в первом периоде гостевой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», которая проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров записал на свой счёт 28-й трёхочковый период в карьере и сравнялся с Коннором Макдэвидом по данному показателю среди всех действующих полевых игроков.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 4:2 в пользу гостей. В текущем сезоне в активе Кучерова 22 (10+12) очка в 19 матчах НХЛ.

Материалы по теме «Вашингтон» заменил вратаря после гола Кучерова. Томпсон пропустил 4 шайбы после 6 бросков

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: