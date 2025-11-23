Скидки
Питтсбург Пингвинз – Сиэтл Кракен, результат матча 23 ноября 2025, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайбы Малкина и Кросби не помогли «Питтсбургу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Марчмент – 21:24     1:1 Кросби (Дьюар) – 36:16     2:1 Малкин (Киндел, Кросби) – 45:56 (pp)     2:2 Бенирс (Марчмент, Эванс) – 52:36     2:3 Монтур (Годро, Эванс) – 64:10    

В составе хозяев заброшенной шайбой и ассистом отметился Сидни Кросби, у российского нападающего Евгения Малкина гол.

У гостей заброшенные шайбы на счету Мэйсона Марчмента, Мэтти Бенирса и Брэндона Монтура.

Российский вратарь «Пингвинз» Сергей Мурашов отыграл весь матч и отразил 18 бросков.

В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится дома с «Баффало Сэйбрз» 27 ноября. «Сиэтл Кракен» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 24 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Евгений Малкин ответил на вопрос, будет ли текущий сезон последним для него в НХЛ
