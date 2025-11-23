Шайбы Малкина и Кросби не помогли «Питтсбургу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев заброшенной шайбой и ассистом отметился Сидни Кросби, у российского нападающего Евгения Малкина гол.

У гостей заброшенные шайбы на счету Мэйсона Марчмента, Мэтти Бенирса и Брэндона Монтура.

Российский вратарь «Пингвинз» Сергей Мурашов отыграл весь матч и отразил 18 бросков.

В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится дома с «Баффало Сэйбрз» 27 ноября. «Сиэтл Кракен» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 24 ноября.