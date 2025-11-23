Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шайбы Подколзина и Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть на выезде «Флориду» в НХЛ

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль, Мэки Самоскевич и Сэм Райнхарт.

У победителей голы на счету Джека Рословика (2), Маттиаса Экхольма, Коннора Макдэвида, Мэтта Савуа и российского нападающего Василия Подколзина.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 13 бросков и был заменён при счёте 1:4 на другого российского голкипера Даниила Тарасова, который за отпущенное ему время совершил 12 сейвов.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 25 ноября. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет дома с «Даллас Старз» 26 ноября.