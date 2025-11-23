Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 23 ноября 2025, счет 3:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайбы Подколзина и Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть на выезде «Флориду» в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арены» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Бушар) – 00:25     1:1 Лунделль (Самоскевич, Джонс) – 06:30     1:2 Рословик (Бушар) – 07:06     1:3 Экхольм (Хенрик, Нурс) – 13:58     1:4 Подколзин (Драйзайтль, Бушар) – 26:45     2:4 Самоскевич (Балинскис, Беннетт) – 30:04     3:4 Райнхарт (Лунделль, Маршан) – 33:30 (pp)     3:5 Макдэвид (Экхольм) – 57:20     3:6 Савуа (Янмарк, Экхольм) – 57:47    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль, Мэки Самоскевич и Сэм Райнхарт.

У победителей голы на счету Джека Рословика (2), Маттиаса Экхольма, Коннора Макдэвида, Мэтта Савуа и российского нападающего Василия Подколзина.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 13 бросков и был заменён при счёте 1:4 на другого российского голкипера Даниила Тарасова, который за отпущенное ему время совершил 12 сейвов.

В следующей встрече «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 25 ноября. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет дома с «Даллас Старз» 26 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Сергей Бобровский и Илья Сорокин делят лидерство по шат-аутам в сезоне-2025/2026 НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android