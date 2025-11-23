Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз – Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 23 ноября 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Братт, Хишир) – 07:37 (pp)     1:1 Кейтс – 09:00     2:1 Мичков (Кутюрье) – 12:06     3:1 Фёрстер (Кейтс, Конечны) – 12:15     4:1 Фёрстер (Кейтс, Силер) – 12:32     5:1 Бринк (Кутюрье) – 31:42     5:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 36:16     5:3 Хишир (Немец, Братт) – 53:27     6:3 Зеграс (Типпетт, Дворак) – 55:21    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ноа Кейтс, Тайсон Фёрстер (2), Бобби Бринк, Тревор Зеграс и российский нападающий Матвей Мичков.

В составе гостей голы на счету Тимо Майера и Нико Хишира (2).

Российские хоккеисты Егор Замула («Флайерз»), Евгений Дадонов и Арсений Грицюк (оба «Дэвилз») набранными очками не отметились.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 ноября. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» 25 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Локо» — «Краснодар», хоккей, баскетбол и гонка Формулы-1
Топ-события воскресенья: «Локо» — «Краснодар», хоккей, баскетбол и гонка Формулы-1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android