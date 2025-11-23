Шайба Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ноа Кейтс, Тайсон Фёрстер (2), Бобби Бринк, Тревор Зеграс и российский нападающий Матвей Мичков.
В составе гостей голы на счету Тимо Майера и Нико Хишира (2).
Российские хоккеисты Егор Замула («Флайерз»), Евгений Дадонов и Арсений Грицюк (оба «Дэвилз») набранными очками не отметились.
В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 ноября. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» 25 ноября.
- 23 ноября 2025
-
06:31
-
06:10
-
06:00
-
05:50
-
05:48
-
05:46
-
05:44
-
04:19
-
04:02
-
03:51
-
03:37
-
02:54
-
02:10
- 22 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
22:44
-
22:32
-
22:20
-
21:56
-
21:42
-
21:30
-
21:18
-
21:08
-
20:54
-
20:34
-
20:16
-
20:04
-
19:26
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:52