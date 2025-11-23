Шайба Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ноа Кейтс, Тайсон Фёрстер (2), Бобби Бринк, Тревор Зеграс и российский нападающий Матвей Мичков.

В составе гостей голы на счету Тимо Майера и Нико Хишира (2).

Российские хоккеисты Егор Замула («Флайерз»), Евгений Дадонов и Арсений Грицюк (оба «Дэвилз») набранными очками не отметились.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 ноября. «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» 25 ноября.