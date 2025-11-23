Ассистентский дубль Демидова помог «Монреалю» обыграть «Торонто» в НХЛ

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лэйн Хатсон, Ноа Добсон (2) и Джош Андерсон (2). Российский нападающий Иван Демидов записал на свой счёт две результативные передачи.

У гостей голами отметились Оливер Экман-Ларссон и Вильям Нюландер.

В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» встретится в гостях с «Ютой Мамонт» 27 ноября. «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 27 ноября.