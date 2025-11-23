Скидки
Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс – Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 23 ноября 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассистентский дубль Демидова помог «Монреалю» обыграть «Торонто» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Белл-центра» (Монреаль, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Хатсон – 12:11 (sh)     2:0 Добсон (Мэтисон, Демидов) – 13:33     3:0 Добсон (Демидов, Слафковски) – 24:09     4:0 Андерсон (Джекай) – 33:11     4:1 Экман-Ларссон (Коуэн, Нюландер) – 37:19     4:2 Нюландер (Райлли, Маччелли) – 54:55 (pp)     5:2 Андерсон (Мэтисон, Эванс) – 57:50    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лэйн Хатсон, Ноа Добсон (2) и Джош Андерсон (2). Российский нападающий Иван Демидов записал на свой счёт две результативные передачи.

У гостей голами отметились Оливер Экман-Ларссон и Вильям Нюландер.

В следующей встрече «Монреаль Канадиенс» встретится в гостях с «Ютой Мамонт» 27 ноября. «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 27 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Демидов — второй в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic
Новости. Хоккей
