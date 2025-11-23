Скидки
Гол и два паса Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон». Овечкин — без очков

Комментарии

В столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кжпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сурдиф (Уилсон, Фехервари) – 01:06     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 02:53 (sh)     1:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 05:21 (pp)     1:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 11:36     1:4 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 18:19     2:4 Чикран – 25:26     3:4 Фрэнк (Милано, Чикран) – 45:24     3:5 Чирелли (Хагель, Гюнцель) – 55:51    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в этой игре записали Брэндон Хагель, отличившийся дублем, а также Оливер Бьёркстранд, Энтони Чирелли и российский форвард Никита Кучеров. На его счету также две результативные передачи.

У хозяев забивали Джастин Сурдиф, Джейкоб Чикран и Этен Фрэнк. Александ Овечкин остался без очков.

«Тампа» вышла на четвёртое место Востока (26 очков), а «Вашингтон» занимает 12 строчку, имея 24 балла.

