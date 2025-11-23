Гол и два паса Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон». Овечкин — без очков

В столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кжпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в этой игре записали Брэндон Хагель, отличившийся дублем, а также Оливер Бьёркстранд, Энтони Чирелли и российский форвард Никита Кучеров. На его счету также две результативные передачи.

У хозяев забивали Джастин Сурдиф, Джейкоб Чикран и Этен Фрэнк. Александ Овечкин остался без очков.

«Тампа» вышла на четвёртое место Востока (26 очков), а «Вашингтон» занимает 12 строчку, имея 24 балла.