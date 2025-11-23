Скидки
Сидни Кросби повторил редчайшее достижение Гретцки, Ягра, Хоу и ещё двух легенд НХЛ

Комментарии

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Звёздный форвард хозяев Сидни Кросби в этом матче стал автором заброшенной шайбы и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Марчмент – 21:24     1:1 Кросби (Дьюар) – 36:16     2:1 Малкин (Киндел, Кросби) – 45:56 (pp)     2:2 Бенирс (Марчмент, Эванс) – 52:36     2:3 Монтур (Годро, Эванс) – 64:10    

Сидни Кросби (1+1=2) стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 500 игр с несколькими очками, присоединившись к Уэйну Гретцки (824 игры), Яромиру Ягру (540), Марселю Дионну (513), Марку Мессье (513) и Горди Хоу (511).

В текущем сезоне у канадца 13 голов и 10 ассистов в 21 матче.

Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном

