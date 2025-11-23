Никита Кучеров побил рекорд Стивена Стэмкоса в истории «Тампы»
Поделиться
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором нового бомбардирского рекорда в истории своего клуба. Это случилось в матче с «Вашингтон Кэпиталз», который недавно завершился в столице США.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сурдиф (Уилсон, Фехервари) – 01:06 1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 02:53 (sh) 1:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 05:21 (pp) 1:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 11:36 1:4 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 18:19 2:4 Чикран – 25:26 3:4 Фрэнк (Милано, Чикран) – 45:24 3:5 Чирелли (Хагель, Гюнцель) – 55:51
Кучеров (1+2=3) оформил свой 44-й матч с несколькими очками в первом периоде и превзошёл Стивена Стэмкоса (43) — это рекорд «Тампы».
Напомним, в итоге игра завершилась победой «Тампы» со счётом 5:3. «Тампа» вышла на четвёртое место Востока (26 очков), а «Вашингтон» занимает 12 строчку, имея 24 балла. У Кучерова в этом сезоне 10 голов и 12 ассистов в 19 матчах.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
06:31
-
06:10
-
06:00
-
05:50
-
05:48
-
05:46
-
05:44
-
04:19
-
04:02
-
03:51
-
03:37
-
02:54
-
02:10
- 22 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
22:44
-
22:32
-
22:20
-
21:56
-
21:42
-
21:30
-
21:18
-
21:08
-
20:54
-
20:34
-
20:16
-
20:04
-
19:26
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:52