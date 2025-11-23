Никита Кучеров побил рекорд Стивена Стэмкоса в истории «Тампы»

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором нового бомбардирского рекорда в истории своего клуба. Это случилось в матче с «Вашингтон Кэпиталз», который недавно завершился в столице США.

Кучеров (1+2=3) оформил свой 44-й матч с несколькими очками в первом периоде и превзошёл Стивена Стэмкоса (43) — это рекорд «Тампы».

Напомним, в итоге игра завершилась победой «Тампы» со счётом 5:3. «Тампа» вышла на четвёртое место Востока (26 очков), а «Вашингтон» занимает 12 строчку, имея 24 балла. У Кучерова в этом сезоне 10 голов и 12 ассистов в 19 матчах.

