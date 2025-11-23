Видео стычки российских хоккеистов Мичкова и Грицюка в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

23 ноября, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), произошла потасовка с участием российских хоккеистов.

В первом периоде, при счёте 4:1 в пользу хозяев, принялись выяснять отношения на кулаках россияне Арсений Грицюк («Дэвилз») и Матвей Мичков («Флайерз»). Конфликт спровоцировал нападающий «Филадельфии», опасно сыграв высоко поднятой клюшкой, за что и получил две минуты штрафа, ещё две судьи добавили за саму стычку. Грицюк также был наказан двухминутным штрафом за потасовку.

Мичков в этой встрече забросил победную шайбу.