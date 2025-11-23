Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео стычки российских хоккеистов Мичкова и Грицюка в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

Видео стычки российских хоккеистов Мичкова и Грицюка в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
Комментарии

23 ноября, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), произошла потасовка с участием российских хоккеистов.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Братт, Хишир) – 07:37 (pp)     1:1 Кейтс – 09:00     2:1 Мичков (Кутюрье) – 12:06     3:1 Фёрстер (Кейтс, Конечны) – 12:15     4:1 Фёрстер (Кейтс, Силер) – 12:32     5:1 Бринк (Кутюрье) – 31:42     5:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 36:16     5:3 Хишир (Немец, Братт) – 53:27     6:3 Зеграс (Типпетт, Дворак) – 55:21    

В первом периоде, при счёте 4:1 в пользу хозяев, принялись выяснять отношения на кулаках россияне Арсений Грицюк («Дэвилз») и Матвей Мичков («Флайерз»). Конфликт спровоцировал нападающий «Филадельфии», опасно сыграв высоко поднятой клюшкой, за что и получил две минуты штрафа, ещё две судьи добавили за саму стычку. Грицюк также был наказан двухминутным штрафом за потасовку.

Мичков в этой встрече забросил победную шайбу.

Материалы по теме
Шайба Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android