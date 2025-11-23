Видео стычки российских хоккеистов Мичкова и Грицюка в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
Поделиться
23 ноября, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), произошла потасовка с участием российских хоккеистов.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Братт, Хишир) – 07:37 (pp) 1:1 Кейтс – 09:00 2:1 Мичков (Кутюрье) – 12:06 3:1 Фёрстер (Кейтс, Конечны) – 12:15 4:1 Фёрстер (Кейтс, Силер) – 12:32 5:1 Бринк (Кутюрье) – 31:42 5:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 36:16 5:3 Хишир (Немец, Братт) – 53:27 6:3 Зеграс (Типпетт, Дворак) – 55:21
В первом периоде, при счёте 4:1 в пользу хозяев, принялись выяснять отношения на кулаках россияне Арсений Грицюк («Дэвилз») и Матвей Мичков («Флайерз»). Конфликт спровоцировал нападающий «Филадельфии», опасно сыграв высоко поднятой клюшкой, за что и получил две минуты штрафа, ещё две судьи добавили за саму стычку. Грицюк также был наказан двухминутным штрафом за потасовку.
Мичков в этой встрече забросил победную шайбу.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
06:57
-
06:49
-
06:31
-
06:10
-
06:00
-
05:50
-
05:48
-
05:46
-
05:44
-
04:19
-
04:02
-
03:51
-
03:37
-
02:54
-
02:10
- 22 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
22:44
-
22:32
-
22:20
-
21:56
-
21:42
-
21:30
-
21:18
-
21:08
-
20:54
-
20:34
-
20:16
-
20:04
-
19:26
-
19:25
-
19:12