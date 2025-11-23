«Филадельфия» установила рекорд XXI века НХЛ, забросив три шайбы за 26 секунд

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:3. По ходу матча они отметились редчайшим достижением.

В первом периоде игроки хозяев забросили три шайбы за 26 секунд и повторили пятый самый быстрый показатель трёх голов одной команды в истории НХЛ. Быстрее это удавалось только «Бостону» 25 февраля 1971 года (20 секунд), «Чикаго» 23 марта 1952 года (21 секунда), «Вашингтону» 23 ноября 1990 года (21 секунда) и «Марунс» 15 марта 1932 года (24 секунды).

За 26 секунд три шайбы удалось забросить также «Квебек Нордикс» 27 января 1990 года.

