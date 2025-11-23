Скидки
«Филадельфия» установила рекорд XXI века НХЛ, забросив три шайбы за 26 секунд

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:3. По ходу матча они отметились редчайшим достижением.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Братт, Хишир) – 07:37 (pp)     1:1 Кейтс – 09:00     2:1 Мичков (Кутюрье) – 12:06     3:1 Фёрстер (Кейтс, Конечны) – 12:15     4:1 Фёрстер (Кейтс, Силер) – 12:32     5:1 Бринк (Кутюрье) – 31:42     5:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 36:16     5:3 Хишир (Немец, Братт) – 53:27     6:3 Зеграс (Типпетт, Дворак) – 55:21    

В первом периоде игроки хозяев забросили три шайбы за 26 секунд и повторили пятый самый быстрый показатель трёх голов одной команды в истории НХЛ. Быстрее это удавалось только «Бостону» 25 февраля 1971 года (20 секунд), «Чикаго» 23 марта 1952 года (21 секунда), «Вашингтону» 23 ноября 1990 года (21 секунда) и «Марунс» 15 марта 1932 года (24 секунды).

За 26 секунд три шайбы удалось забросить также «Квебек Нордикс» 27 января 1990 года.

Мичков заснял плывущего медведя

