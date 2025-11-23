Сидни Кросби быстрее всех активных игроков оформил 500-й матч с 2+ очками в НХЛ

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Звёздный форвард хозяев Сидни Кросби в этом матче стал автором заброшенной шайбы и ассиста и вписал своё имя в историю.

Сидни Кросби (1373 матча) стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 500 игр с несколькими очками — быстрее это сделали только Уэйн Гретцки (738 матчей) и Марсель Дионн (1262).

Напомним, в текущем сезоне у канадца 13 голов и 10 ассистов в 21 матче.

Овечкин показал часы, подаренные Малкиным и Кросби