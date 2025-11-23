Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби быстрее всех активных игроков оформил 500-й матч с 2+ очками в НХЛ

Сидни Кросби быстрее всех активных игроков оформил 500-й матч с 2+ очками в НХЛ
Комментарии

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2. Звёздный форвард хозяев Сидни Кросби в этом матче стал автором заброшенной шайбы и ассиста и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Марчмент – 21:24     1:1 Кросби (Дьюар) – 36:16     2:1 Малкин (Киндел, Кросби) – 45:56 (pp)     2:2 Бенирс (Марчмент, Эванс) – 52:36     2:3 Монтур (Годро, Эванс) – 64:10    

Сидни Кросби (1373 матча) стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 500 игр с несколькими очками — быстрее это сделали только Уэйн Гретцки (738 матчей) и Марсель Дионн (1262).

Напомним, в текущем сезоне у канадца 13 голов и 10 ассистов в 21 матче.

Овечкин показал часы, подаренные Малкиным и Кросби

Материалы по теме
Сидни Кросби повторил редчайшее достижение Гретцки, Ягра, Хоу и ещё двух легенд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android