Три очка Панарина и Гаврикова не помогли «Рейнджерс» обыграть «Юту» в НХЛ

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка, Клейтон Келлер и Ник Десимоне.

В составе гостей голы на счету российских хоккеистов Владислава Гаврикова и Артемия Панарина. Владислав добавил к заброшенной шайбе результативную передачу.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин на льду не появился.

Российские защитники «Юты» Дмитрий Симашев и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Юта Мамонт» встретится дома с «Вегас Голден Найтс» 25 ноября. «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет на своём льду с «Сент-Луис Блюз» 25 ноября.