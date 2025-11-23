Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юта Мамонт – Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 23 ноября 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Три очка Панарина и Гаврикова не помогли «Рейнджерс» обыграть «Юту» в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 22 на 23 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Петерка (Шмидт, Макбэйн) – 10:08     1:1 Гавриков (Фокс, Зибанеджад) – 15:19     1:2 Панарин (Трочек, Гавриков) – 28:07     2:2 Келлер (Ямамото) – 31:15     3:2 Десимоне – 47:32    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джон-Джейсон Петерка, Клейтон Келлер и Ник Десимоне.

В составе гостей голы на счету российских хоккеистов Владислава Гаврикова и Артемия Панарина. Владислав добавил к заброшенной шайбе результативную передачу.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин на льду не появился.

Российские защитники «Юты» Дмитрий Симашев и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Юта Мамонт» встретится дома с «Вегас Голден Найтс» 25 ноября. «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет на своём льду с «Сент-Луис Блюз» 25 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Видео стычки российских хоккеистов Мичкова и Грицюка в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android