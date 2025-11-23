Кучеров получил травму в столкновении с Уилсоном и не смог доиграть матч с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму после столкновения с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном в матче между командами и не смог завершить встречу. Игра закончилась со счётом 5:3 в пользу «Тампы».

В начале второго периода вице-капитан «столичных» применил силовой приём против россиянина, после этого эпизода завязалась потасовка, не связанная с этим инцидентом.

Кучеров в нынешнем сезоне провёл 19 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

«Тампа» вышла на четвёртое место Востока (26 очков), «Вашингтон» занимает 12-ю строчку с 24 очками.