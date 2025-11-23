Скидки
Кучеров получил травму в столкновении с Уилсоном и не смог доиграть матч с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму после столкновения с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном в матче между командами и не смог завершить встречу. Игра закончилась со счётом 5:3 в пользу «Тампы».

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сурдиф (Уилсон, Фехервари) – 01:06     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 02:53 (sh)     1:2 Бьёркстранд (Кучеров, Рэддиш) – 05:21 (pp)     1:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 11:36     1:4 Кучеров (Хагель, Д'Астус) – 18:19     2:4 Чикран – 25:26     3:4 Фрэнк (Милано, Чикран) – 45:24     3:5 Чирелли (Хагель, Гюнцель) – 55:51    

В начале второго периода вице-капитан «столичных» применил силовой приём против россиянина, после этого эпизода завязалась потасовка, не связанная с этим инцидентом.

Кучеров в нынешнем сезоне провёл 19 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

«Тампа» вышла на четвёртое место Востока (26 очков), «Вашингтон» занимает 12-ю строчку с 24 очками.

