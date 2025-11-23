Жамнов — после 0:6 от минского «Динамо»: «Спартак» бросил вратаря на растерзание

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от минского «Динамо» со счётом 0:6 объяснил небольшое количество бросков и высказался об игре вратаря красно-белых Артёма Загидулина.

– С чем связано то, что команда бросала так мало? Всего 14 бросков в створ за три периода.

– Да, это слишком мало. Ещё раз говорю, «хлеб» нападающих – это игра «на пятаке», но там бьют и там больно. Видимо, для некоторых это очень больно, раз туда не лезут и не бросают. Повторюсь, мы проиграли сегодня по всем статьям и во всех компонентах – в движении, в борьбе и в принятии правильных решений. Самое интересное, что мы повторяем это изо дня в день – объясняем игрокам, но пока доходит до некоторых очень тяжело, будем бороться в этим.

– Второй матч подряд в воротах «Спартака» играл Артём Загидулин, и снова пропустил много. Почему именно его решили сегодня поставить?

– Пока решили так – посмотрим, как будет дальше. Но сегодня были не вратарские голы – можно сказать, что команда бросила сегодня вратаря на растерзание. Причина сегодняшнего поражения не во вратаре, а в командных действиях, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».