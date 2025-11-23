Скидки
Жамнов — после 0:6 от минского «Динамо»: «Спартак» бросил вратаря на растерзание

Жамнов — после 0:6 от минского «Динамо»: «Спартак» бросил вратаря на растерзание
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от минского «Динамо» со счётом 0:6 объяснил небольшое количество бросков и высказался об игре вратаря красно-белых Артёма Загидулина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 0
Спартак
Москва
1:0 Кузнецов (Лимож, Смит) – 22:28 (5x4)     2:0 Шипачёв (Сотишвили, Хэмилтон) – 33:50 (5x5)     3:0 Лимож – 42:33 (5x5)     4:0 Сотишвили (Кузнецов) – 52:03 (5x5)     5:0 Лимож (Энас, Пинчук) – 54:56 (5x4)     6:0 Сотишвили – 59:35 (5x5)    

– С чем связано то, что команда бросала так мало? Всего 14 бросков в створ за три периода.
– Да, это слишком мало. Ещё раз говорю, «хлеб» нападающих – это игра «на пятаке», но там бьют и там больно. Видимо, для некоторых это очень больно, раз туда не лезут и не бросают. Повторюсь, мы проиграли сегодня по всем статьям и во всех компонентах – в движении, в борьбе и в принятии правильных решений. Самое интересное, что мы повторяем это изо дня в день – объясняем игрокам, но пока доходит до некоторых очень тяжело, будем бороться в этим.

– Второй матч подряд в воротах «Спартака» играл Артём Загидулин, и снова пропустил много. Почему именно его решили сегодня поставить?
– Пока решили так – посмотрим, как будет дальше. Но сегодня были не вратарские голы – можно сказать, что команда бросила сегодня вратаря на растерзание. Причина сегодняшнего поражения не во вратаре, а в командных действиях, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

