Расписание матчей ВХЛ на 23 ноября 2025 года

Сегодня, 23 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 23 ноября 2025 года (время — московское):

10:00. «Омские Крылья» – «Торос»;

13:00. ХК «Норильск» – «Барс»;

13:00. «Звезда» – «Горняк-УГМК»;

15:00. «Зауралье» – «Ижсталь».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 43 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Югра» с 42 очками после 26 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (38 очков в 25 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.