Анахайм Дакс — Вегас Голден Найтс, результат матча 23 ноября 2025 года, счет 4:3 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Анахайм» победил «Вегас» в овертайме, у Барбашёва — передача
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Айкел) – 03:25     0:2 Боуман (Барбашёв, Уайтклауд) – 04:37     1:2 Лакомб (Сеннеке, Готье) – 07:43     2:2 Целльвегер (Терри, Труба) – 08:17     2:3 Гертл (Айкел) – 17:59 (pp)     3:3 Терри (Карлссон, Лакомб) – 33:50     4:3 Готье – 63:57    

В составе «Анахайма» отличились Джексон Лакомб, Олен Целльвегер и Трой Терри. За «Вегас» заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Брэйден Боуман и Томаш Гертл. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард хозяев Каттер Готье.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился результативной передачей, а форвард «рыцарей» Павел Дорофеев очков не набрал. Защитник «Дакс» Павел Минтюков также не смог отличиться.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
