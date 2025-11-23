«Анахайм» победил «Вегас» в овертайме, у Барбашёва — передача

Сегодня, 23 ноября, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Анахайма» отличились Джексон Лакомб, Олен Целльвегер и Трой Терри. За «Вегас» заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Брэйден Боуман и Томаш Гертл. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард хозяев Каттер Готье.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился результативной передачей, а форвард «рыцарей» Павел Дорофеев очков не набрал. Защитник «Дакс» Павел Минтюков также не смог отличиться.