Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 23 ноября 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 23 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 23 ноября 2025 года (время московское):

13:00. «Локо-76» – «Ладья»;
13:00. «Красноярские Рыси» – «Стальные Лисы»;
13:00. «Спутник» – МХК «Молот».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 43 очками после 24 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 39 очков после 26 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
