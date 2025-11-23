«Калгари» одержал победу над «Далласом» в серии буллитов

Сегодня, 23 ноября, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Калгари» отличились Мэтт Коронато и Джоэль Фараби. За «Даллас» заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. В овертайме команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов результативными действиями не отметился.

«Калгари» в следующем матче сыграет с «Ванкувер Кэнакс» в гостях 24 ноября, а «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз» на выезде 26 ноября.