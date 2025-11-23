«Калгари» одержал победу над «Далласом» в серии буллитов
Сегодня, 23 ноября, в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Коронато (Кадри, Юбердо) – 11:41 (pp) 2:0 Фараби (Андерссон, Кадри) – 41:50 (pp) 2:1 Робертсон (Сегин, Капобьянко) – 46:44 2:2 Хинц (Робертсон, Линделль) – 56:53 3:2 Кадри – 65:00
В составе «Калгари» отличились Мэтт Коронато и Джоэль Фараби. За «Даллас» заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. В овертайме команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов результативными действиями не отметился.
«Калгари» в следующем матче сыграет с «Ванкувер Кэнакс» в гостях 24 ноября, а «Даллас» встретится с «Эдмонтон Ойлерз» на выезде 26 ноября.
