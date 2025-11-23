«Филадельфия» установила пятый по скорости рекорд по количеству забитых голов в НХЛ

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» забросили три шайбы за 26 секунд и установили пятый по скорости рекорд по количеству забитых голов одной командой в истории Национальной хоккейной лиги. «Флайерз» обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.

Быстрее это сделали только «Бостон Брюинз» 25 февраля 1971 года (20 секунд), «Чикаго Блэкхоукс» 23 марта 1952 года (21 секунда), «Вашингтон Кэпиталз» 23 ноября 1990 года (21) и «Монреаль Марунз» 15 марта 1932 года (24).

Отметим, что одна из трёх шайб на счету российского нападающего Матвея Мичкова.

На данный момент «Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 25 очками после 20 матчей.