«Филадельфия» установила пятый по скорости рекорд по количеству забитых голов в НХЛ
Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» забросили три шайбы за 26 секунд и установили пятый по скорости рекорд по количеству забитых голов одной командой в истории Национальной хоккейной лиги. «Флайерз» обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Братт, Хишир) – 07:37 (pp) 1:1 Кейтс – 09:00 2:1 Мичков (Кутюрье) – 12:06 3:1 Фёрстер (Кейтс, Конечны) – 12:15 4:1 Фёрстер (Кейтс, Силер) – 12:32 5:1 Бринк (Кутюрье) – 31:42 5:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 36:16 5:3 Хишир (Немец, Братт) – 53:27 6:3 Зеграс (Типпетт, Дворак) – 55:21
Быстрее это сделали только «Бостон Брюинз» 25 февраля 1971 года (20 секунд), «Чикаго Блэкхоукс» 23 марта 1952 года (21 секунда), «Вашингтон Кэпиталз» 23 ноября 1990 года (21) и «Монреаль Марунз» 15 марта 1932 года (24).
Отметим, что одна из трёх шайб на счету российского нападающего Матвея Мичкова.
На данный момент «Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 25 очками после 20 матчей.
