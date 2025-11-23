Скидки
Результаты матчей НХЛ на 23 ноября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 23 ноября 2025 года
Комментарии

В ночь на 23 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 23 ноября 2025 года:

«Монреаль Канадиенс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Оттава Сенаторз» — 2:3;
«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3;
«Флорида Пантерз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:6;
«Питтсбург Пингвинз» – «Сиэтл Кракен» — 2:3 ОТ;
«Нэшвилл Предаторз» – «Колорадо Эвеланш» — 0:3;
«Юта Мамонт» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2;
«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» — 3:2 Б;
«Анахайм Дакс» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3 ОТ.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
