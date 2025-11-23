Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 23 ноября 2025 года

В ночь на 23 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 23 ноября 2025 года:

«Монреаль Канадиенс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Оттава Сенаторз» — 2:3;

«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3;

«Флорида Пантерз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:6;

«Питтсбург Пингвинз» – «Сиэтл Кракен» — 2:3 ОТ;

«Нэшвилл Предаторз» – «Колорадо Эвеланш» — 0:3;

«Юта Мамонт» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2;

«Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» — 3:2 Б;

«Анахайм Дакс» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3 ОТ.