Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
16:40 Мск
Евгений Малкин вышел на чистое 27-е место по очкам в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое 27-е место по набранным очкам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Сиэтл Кракен» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Марчмент – 21:24     1:1 Кросби (Дьюар) – 36:16     2:1 Малкин (Киндел, Кросби) – 45:56 (pp)     2:2 Бенирс (Марчмент, Эванс) – 52:36     2:3 Монтур (Годро, Эванс) – 64:10    

Таким образом, Евгений довёл число набранных очков в лиге до 1370 (520+850). По этому показателю он обошёл канадца Джонни Буцика (1369 очков; 556+813). На 26-м месте располагается американец Майк Модано (1374; 561+813). Лидером лиги по набранным очкам является Уэйн Гретцки (2857; 894+1 963).

В текущем сезоне на счету 39-летнего Малкина 24 очка — шесть голов и 18 голевых передач в 21 матче.

Шайбы Малкина и Кросби не помогли «Питтсбургу» обыграть «Сиэтл» в НХЛ
