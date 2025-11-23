Евгений Малкин вышел на чистое 27-е место по очкам в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое 27-е место по набранным очкам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Сиэтл Кракен» (2:3 ОТ).

Таким образом, Евгений довёл число набранных очков в лиге до 1370 (520+850). По этому показателю он обошёл канадца Джонни Буцика (1369 очков; 556+813). На 26-м месте располагается американец Майк Модано (1374; 561+813). Лидером лиги по набранным очкам является Уэйн Гретцки (2857; 894+1 963).

В текущем сезоне на счету 39-летнего Малкина 24 очка — шесть голов и 18 голевых передач в 21 матче.