Свечников недоволен своим положением в «Каролине» и может покинуть команду — Фридман

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников недоволен количеством игрового времени и готов покинуть клуб при первой возможности. Об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.

По информации источника, 25-летнего форварда не устраивает его положение в команде. Отмечается, что, если «Каролина» захочет обменять хоккеиста в другой клуб, он не будет расстроен.

В нынешнем сезоне Свечников провёл за «Харрикейнз» 21 матч, в которых набрал 12 (7+5) очков. Андрей был выбран «ураганами» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. Всего в его активе 499 матчей в НХЛ и 376 (158+218) очков.