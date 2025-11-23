Скидки
«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Ак Барс
Казань
Матч «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» 23 ноября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги китайский клуб сыграл 27 матчей, в которых набрал 32 очка, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» с 38 очками после 29 встреч располагается на второй строчке Восточной конференции.

