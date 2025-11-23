Скидки
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 900-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 900 очков в Национальной хоккейной лиге. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Ютой Мамонт» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Петерка (Шмидт, Макбэйн) – 10:08     1:1 Гавриков (Фокс, Зибанеджад) – 15:19     1:2 Панарин (Трочек, Гавриков) – 28:07     2:2 Келлер (Ямамото) – 31:15     3:2 Десимоне – 47:32    

Артемий забил 308-й гол в регулярных чемпионатах, также на его счету 582 результативные передачи. В текущем сезоне Панарин набрал 20 (6+14) очков.

На данный момент «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 22 очка в 23 матчах. «Юта» располагается на восьмой строчке Западной конференции с 25 очками после 22 игр. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Сент-Луис Блюз» 25 ноября, «Юта» в этот же день дома сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Видео
Три очка Панарина и Гаврикова не помогли «Рейнджерс» обыграть «Юту» в НХЛ
Новости. Хоккей
