Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 900-е очко в НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 900 очков в Национальной хоккейной лиге. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Ютой Мамонт» (2:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Петерка (Шмидт, Макбэйн) – 10:08 1:1 Гавриков (Фокс, Зибанеджад) – 15:19 1:2 Панарин (Трочек, Гавриков) – 28:07 2:2 Келлер (Ямамото) – 31:15 3:2 Десимоне – 47:32
Артемий забил 308-й гол в регулярных чемпионатах, также на его счету 582 результативные передачи. В текущем сезоне Панарин набрал 20 (6+14) очков.
На данный момент «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 22 очка в 23 матчах. «Юта» располагается на восьмой строчке Западной конференции с 25 очками после 22 игр. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Сент-Луис Блюз» 25 ноября, «Юта» в этот же день дома сыграет с «Вегас Голден Найтс».
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
10:26
-
10:06
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:50
-
08:48
-
08:28
-
08:18
-
07:45
-
07:40
-
06:57
-
06:49
-
06:31
-
06:10
-
06:00
-
05:50
-
05:48
-
05:46
-
05:44
-
04:19
-
04:02
-
03:51
-
03:37
-
02:54
-
02:10
- 22 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:22