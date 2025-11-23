Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 900-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 900 очков в Национальной хоккейной лиге. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Ютой Мамонт» (2:3).

Артемий забил 308-й гол в регулярных чемпионатах, также на его счету 582 результативные передачи. В текущем сезоне Панарин набрал 20 (6+14) очков.

На данный момент «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 22 очка в 23 матчах. «Юта» располагается на восьмой строчке Западной конференции с 25 очками после 22 игр. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Сент-Луис Блюз» 25 ноября, «Юта» в этот же день дома сыграет с «Вегас Голден Найтс».