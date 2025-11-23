Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это для всех было неожиданным». Третьяк — об увольнении Кудашова из «Динамо»

«Это для всех было неожиданным». Третьяк — об увольнении Кудашова из «Динамо»
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что решение московского «Динамо» об отставке главного тренера Алексея Кудашова стало неожиданным. Бело-голубые объявили об увольнении Кудашова 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

«Это для всех было неожиданным, и для меня тоже. «Динамо» неплохую игру показывало, но это внутренняя кухня. Хотя команда входила в пятёрку лидеров конференции», — приводит слова Третьяка ТАСС.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 34 очка после 28 матчей.

Материалы по теме
Выстрел себе в ногу. Московское «Динамо» совершило крупную ошибку, уволив Кудашова
Выстрел себе в ногу. Московское «Динамо» совершило крупную ошибку, уволив Кудашова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android