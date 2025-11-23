«Это для всех было неожиданным». Третьяк — об увольнении Кудашова из «Динамо»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что решение московского «Динамо» об отставке главного тренера Алексея Кудашова стало неожиданным. Бело-голубые объявили об увольнении Кудашова 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

«Это для всех было неожиданным, и для меня тоже. «Динамо» неплохую игру показывало, но это внутренняя кухня. Хотя команда входила в пятёрку лидеров конференции», — приводит слова Третьяка ТАСС.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 34 очка после 28 матчей.