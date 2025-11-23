Скидки
Барыс – Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 15:00 мск

«Барыс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:00 мск
Сегодня, 23 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Астане состоится встреча между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Барыс-Арена» начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Авангард
Омск
Это третий матч между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первой игре победу одержал «Барыс» со счётом 6:2. Во второй встрече сильнее оказались хоккеисты омской команды (4:3).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги астанинский клуб сыграл 29 матчей, в которых набрал 27 очков, и занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 37 очками после 27 встреч располагается на третьей строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
