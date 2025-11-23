Скидки
40-летний игрок «Колорадо» Бёрнс забил самый ранний гол защитника в НХЛ с 2020 года

40-летний канадский игрок «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс забил самый ранний гол защитника в Национальной хоккейной лиге за пять лет, сообщает пресс-служба НХЛ. Бёрнс забросил шайбу на 15-й секунде матча с «Нэшвилл Предаторз» (3:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бёрнс – 00:15     0:2 Маккиннон (Нельсон, Ландеског) – 58:25     0:3 Друри (Лехконен, Келли) – 59:09    

В лиге гол стал самым ранним за последние пять лет в исполнении защитника – в феврале 2020 года Тревор ван Римсдайк («Вашингтон Кэпиталз») забил на 12-й секунде.

В текущем сезоне на счету Бёрнса 11 (2+9) очков в 21 игре при полезности «+6». Оба его гола стали победными. Ранее более одной победной шайбы за сезон забрасывал только один защитник в возрасте 40+ лет – Здено Хара (2017/2018, «Бостон Брюинз»).

