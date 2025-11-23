Скидки
Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
16:40 Мск
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы – Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Ак Барс
Казань
Ранее в этом сезоне команды ещё не встречались. Всего в текущей регулярке запланировано две игры.

Матч «Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» 23 ноября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги астанинский клуб сыграл 29 матчей, в которых набрал 27 очков, и занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 37 очками после 27 встреч располагается на третьей строчке Востока.

Новости. Хоккей
