«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00

Сегодня, 23 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее в этом сезоне команды ещё не встречались. Всего в текущей регулярке запланировано две игры.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги астанинский клуб сыграл 29 матчей, в которых набрал 27 очков, и занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 37 очками после 27 встреч располагается на третьей строчке Востока.