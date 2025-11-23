«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее в этом сезоне команды ещё не встречались. Всего в текущей регулярке запланировано две игры.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги астанинский клуб сыграл 29 матчей, в которых набрал 27 очков, и занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 37 очками после 27 встреч располагается на третьей строчке Востока.