Главный тренер «Локомотива» Хартли: решили, что пока работаем этим тренерским штабом

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Амура» (4:6) ответил на вопрос о возможной замене Дмитрию Рябыкину, который отвечал за большинство в штабе ярославского клуба.

— Общались ли с руководством по поводу добавления специалистов в тренерский штаб?

— Минимум раз в неделю встречаюсь с Юрием Николаевичем Яковлевым (президентом «Локомотива». — Прим. «Чемпионата»), обсуждаем все слагаемые команды. Этот вопрос тоже обсуждали и сейчас пришли к мнению, что пока что работаем нынешним тренерским штабом. Качество тренерского штаба не зависит от количества тренеров, а от их работы. Сейчас большинство налаживается, в меньшинстве играем хорошо. Дмитрий Красоткин хорошо работает на скамейке с защитниками. На данный момент остановились на таком решении, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».