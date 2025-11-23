Скидки
Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
16:40 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главный тренер «Локомотива» Хартли: решили, что пока работаем этим тренерским штабом

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Амура» (4:6) ответил на вопрос о возможной замене Дмитрию Рябыкину, который отвечал за большинство в штабе ярославского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
0:1 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 01:15 (5x5)     0:2 Дыбленко (Филатьев, Слепец) – 05:03 (5x5)     1:2 Берёзкин (Рафиков, Красковский) – 05:37 (5x5)     1:3 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 15:37 (5x5)     2:3 А. Радулов (Рафиков, Полунин) – 20:16 (5x4)     2:4 Бродхёрст (Гальченюк, Ли) – 23:15 (5x5)     2:5 Петьков (Акмальдинов) – 37:40 (5x5)     3:5 Береглазов (А. Радулов, Фрейз) – 44:12 (5x5)     4:5 Сурин (Рафиков, Никулин) – 46:01 (5x4)     4:6 Свечников (Коротких, Лихачёв) – 46:15 (5x5)    

— Общались ли с руководством по поводу добавления специалистов в тренерский штаб?
— Минимум раз в неделю встречаюсь с Юрием Николаевичем Яковлевым (президентом «Локомотива». — Прим. «Чемпионата»), обсуждаем все слагаемые команды. Этот вопрос тоже обсуждали и сейчас пришли к мнению, что пока что работаем нынешним тренерским штабом. Качество тренерского штаба не зависит от количества тренеров, а от их работы. Сейчас большинство налаживается, в меньшинстве играем хорошо. Дмитрий Красоткин хорошо работает на скамейке с защитниками. На данный момент остановились на таком решении, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

«Не понял, как Хартли его не защитил». Мышкин — об уходе Рябыкина из «Локомотива»
