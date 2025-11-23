Дишковский — о переезде СКА в «Ледовый»: мы же не в сарае каком-то играем, шикарная арена

Нападающий СКА Никита Дишковский заявил, что нормально относится к тому, что СКА играет в «Ледовом дворце», а на «СКА Арене» выступают «Шанхайские Драконы».

– Не обидно, что СКА не проводит свои домашние матчи на «СКА Арене»?

– Я живу недалеко от «Ледового», и ездить на «СКА-Арену»… Я вообще не представляю, как бы добирался. Наверное, минимум час в дороге. Мне тут проще: 10 минут, и я уже здесь. Поэтому я рад, что вернулся в «Ледовый». Тем более там ты ощущаешь себя как дома.

– А с чем это связано? Чем «Ледовый» лучше?

– Он пропитан старыми победами. Это чувствуется. Понятно, не как арена в Монреале, но очень сильно чувствуется история на этой арене.

– На гостевом матче с «Шанхайскими Драконами» большая часть арены была заполнена болельщиками СКА. Наверняка ты и там тоже прочувствовал эту домашнюю атмосферу.

– Да, было очень много наших болельщиков. По сути, домашний матч. Но там было тяжеловато, может, из-за того, что это была первая игра. На «СКА Арене» хороший лёд, хорошие раздевалки, зал – там всё здорово сделано. Нет никакого дискомфорта в бытовом плане. Выходи и играй.

– Нет ли на «СКА Арене» чего-то, чего тебе не хватает в «Ледовом»?

– Да нет, всё есть. Просто вопрос масштаба. Но и непонятно, нужен ли вот такой масштаб. У нас приходит по 12 тыс. Я думаю, этого хватает. Какой смысл делать арену больше, и чтобы половина мест были пустыми? Проще, если арена чуть поменьше, но чтобы вся она была заполнена, чтобы все жили игрой. Гораздо приятнее так играть.

– Лично тебе не обидно, что на «СКА Арене» играет не СКА, а команда, приехавшая из другого города?

– Нет.

– Ты спокойно к этому относишься?

– Да, конечно. Мы же не играем в каком-то сарае. У нас шикарная арена, – приводит слова Дишковского «Спорт день за днём».