Матвей Мичков установил рекорд новичков «Филадельфии» в XXI веке

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков набрал 73 очка за 100 матчей в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это лучший показатель для новичков «Флайерз» с 1995 года. Россиянин отметился голом в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). Отметим, что эта встреча стала для Матвея 100-й в лиге.

20-летний форвард набрал 73 (31+42) очка на этом отрезке. Тогда как Микаэль Ренберг дошёл до отметки в 100 игр, имея на своём счету 96 (44+52) очков.

В текущем сезоне Матвей Мичков провёл 20 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.