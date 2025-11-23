Матвей Мичков установил рекорд новичков «Филадельфии» в XXI веке
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков набрал 73 очка за 100 матчей в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это лучший показатель для новичков «Флайерз» с 1995 года. Россиянин отметился голом в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). Отметим, что эта встреча стала для Матвея 100-й в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Братт, Хишир) – 07:37 (pp) 1:1 Кейтс – 09:00 2:1 Мичков (Кутюрье) – 12:06 3:1 Фёрстер (Кейтс, Конечны) – 12:15 4:1 Фёрстер (Кейтс, Силер) – 12:32 5:1 Бринк (Кутюрье) – 31:42 5:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 36:16 5:3 Хишир (Немец, Братт) – 53:27 6:3 Зеграс (Типпетт, Дворак) – 55:21
20-летний форвард набрал 73 (31+42) очка на этом отрезке. Тогда как Микаэль Ренберг дошёл до отметки в 100 игр, имея на своём счету 96 (44+52) очков.
В текущем сезоне Матвей Мичков провёл 20 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.
