Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шанхайские Драконы — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков установил рекорд новичков «Филадельфии» в XXI веке

Матвей Мичков установил рекорд новичков «Филадельфии» в XXI веке
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков набрал 73 очка за 100 матчей в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это лучший показатель для новичков «Флайерз» с 1995 года. Россиянин отметился голом в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). Отметим, что эта встреча стала для Матвея 100-й в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Братт, Хишир) – 07:37 (pp)     1:1 Кейтс – 09:00     2:1 Мичков (Кутюрье) – 12:06     3:1 Фёрстер (Кейтс, Конечны) – 12:15     4:1 Фёрстер (Кейтс, Силер) – 12:32     5:1 Бринк (Кутюрье) – 31:42     5:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 36:16     5:3 Хишир (Немец, Братт) – 53:27     6:3 Зеграс (Типпетт, Дворак) – 55:21    

20-летний форвард набрал 73 (31+42) очка на этом отрезке. Тогда как Микаэль Ренберг дошёл до отметки в 100 игр, имея на своём счету 96 (44+52) очков.

В текущем сезоне Матвей Мичков провёл 20 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
Встреча старых друзей! Мичков и Грицюк почти подрались в матче НХЛ
Встреча старых друзей! Мичков и Грицюк почти подрались в матче НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android