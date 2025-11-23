Форвард «Динамо» Ильенко — об отставке Кудашова: Ожиганов всё сказал, я его поддерживаю

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко прокомментировал увольнение главного тренера команды Алексея Кудашова.

– Как отреагировали на увольнение главного тренера?

– Я не хочу высказываться на эту тему. Всё было сказано нашим капитаном – я полностью его поддерживаю (Игорь Ожиганов назвал отставку Кудашова самой неожиданной в карьере. – Прим. «Чемпионата»). Стараемся максимально хорошо готовиться к каждому матчу. Впереди у нас много работы.

– Сменивший Кудашова Вячеслав Козлов работал помощником предшественника, но что-то в тактике и тренировочном процессе изменилось под его руководством?

– Конечно. Каждый тренер пытается внести какие-то свои моменты, но сильно рисунок игры не изменился. Только отдельные моменты.

– Насколько в «Динамо» после отставки Кудашова изменилась атмосфера в команде на фоне двух поражений?

– Конечно, когда команда проигрывает, атмосфера не самая лучшая. Но всегда есть следующая встреча. И мы готовимся к ней. У нас впереди очень серьёзный соперник – хабаровский «Амур». Нужно хорошо использовать четырёхдневную паузу между матчами и хорошо подготовиться, – приводят слова Ильенко «Известия».